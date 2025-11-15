x

Video: disidencias de las Farc atacan con explosivos y drones estación de Policía de Santander de Quilichao

Los guerrilleros también bloquearon la vía Panamericana. Las autoridades le han pedido a la población resguardarse en sus viviendas y no transitar por la zona.

  Desde las 5:30 de la mañana comenzaron los ataques a la estación de Policía de Mondomo, Santander de Quilichao, Cauca. Foto: Captura video redes sociales
    Desde las 5:30 de la mañana comenzaron los ataques a la estación de Policía de Mondomo, Santander de Quilichao, Cauca. Foto: Captura video redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 19 minutos
bookmark

El caos se tomó en la madrugada del sábado la vereda de Mondomo, ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca. Las Disidencias de las Farc están atacando la estación de Policía del lugar.

Según han relatado pobladores de la zona, desde las 5:30 de la mañana comenzaron a lanzar explosivos desde drones. Luego comenzó un hostigamiento contra los uniformados de la Policía con ametrallamientos.

Lea también: Briceño permanece militarizado tras asonada por captura de disidentes de las Farc

Videos conocidos en redes sociales han mostrado las intensas nubes de humo formadas en la zona de cuenta de las explosiones en el lugar, además de las detonaciones que buscan afectar la infraestructura de la Policía y a la vez derribar los helicópteros que buscan llegar al lugar del ataque de los insurgentes.

Junto al ataque terrorista, la población ha denunciado la instalación de presuntos retenes ilegales en la vía Panamericana, específicamente en el sector de Agustina, sobre el trayecto que une a Cali con Popayán.

Para preservar su vida, la Guardia Indígena le ha recomendado a los habitantes de la zona resguardarse en sus viviendas y acatar las directrices de esta autoridad, a la vez de que hacen un llamado al Gobierno Nacional para que hayan acciones coordinadas que permitan proteger a la población de los ataques de los insurgentes.

Líderes políticos han alertado por la falta de presencia institucional en la zona. “Están atacando la estación de policía de Mondomo, Cauca. Me dice que llevan casi una hora esperando refuerzos”, denunció la precandidata presidencial Paloma Valencia a través de su cuenta de X.

Por el momento no hay un informe oficial de policías heridos ni víctimas mortales. “Los guerrilleros están por todos lados, y mientras accionan sus fusiles contra la subestación, otros están activando cargas explosivas tras ubicarla cerca al lugar, por eso las explosiones causan bastante temor entre la comunidad”, relató el periodista local Julio Correa quien afirmó que por estas acciones se suspendieron las actividades comerciales programadas para el sábado en la zona.

Siga leyendo: Escalada violenta con masacre, carrobomba y secuestro de soldados en Meta y Cauca: ¿y la “paz total” qué?

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó con firmeza los recientes ataques y advirtió que estas acciones dejan en evidencia la intención de los grupos armados de sembrar terror en corredores estratégicos del departamento.

“La criminalidad no definirá nuestra vida ni nuestro futuro. El Cauca avanza con determinación: somos campesinos, indígenas y afros que seguimos apostándole a la paz y a la justicia social”, afirmó el mandatario.

