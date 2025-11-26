De “los más buscados” a negociadores y “gestores” de paz: el prontuario de disidentes de “Calarcá” con los que pacta el Gobierno

Dos días antes de que se conociera la existencia de presuntos vínculos entre las disidencias de alias ‘Calarcá’ y posibles infiltraciones de ese grupo armado en el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y en el Ejército, el Gobierno Nacional nombró a varios integrantes de estas disidencias como “gestores de paz”.
Uno de ellos es Sadid Darío Rojas Ruiz, jefe del Frente 36 y señalado de estar detrás del derribamiento del helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia, el pasado 21 de agosto, ataque en el que murieron 13 uniformados.
En la Resolución Ejecutiva 423 de 2025, firmada el viernes pasado, se establece que “se reconoce a miembros representantes del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, Comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes FACR-EP para participar en la Mesa de Diálogos de Paz con el Gobierno Nacional”.
En el documento aparecen los nombres de José del Carmen Maya Téllez, Sadid Darío Rojas Ruiz, Yonathan Enrique Gómez Molina y Yeison Alexis Ojeda Gilón, todos habilitados para participar en la Mesa de Diálogos de Paz, enmarcada en la política de ‘Paz Total’ promovida por el Gobierno.