El adelanto mostró que en los próximos meses volverán a la pantalla chica las historias de reconocidos personajes de esta productora. La segunda temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo será uno de los estrenos que se darán a finales de 2025. La serie, que sigue al joven semidiós Percy, se espera que este disponible en diciembre. Si bien en el tráiler de Disney+ no aparece la fecha exacta del estreno, los fanáticos pronostican que será en ese mes, ya que la primera entrega salió en ese mismo mes en 2023.

En 2025 también se estrenará la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), Wonder Man. Esta introducirá al superhéroe llamado Simon Williams, quien será interpretado por Yahya Abdul-Mateen II, conocido por su participación en Aquaman y El juicio de los 7 de Chicago. La producción estará compuesta por ocho episodios y estará disponible en diciembre.

Alien: Earth es la precuela de terror de la película Alien de 1979. La nueva serie, protagonizada por Sydney Chandler y Alex Lawther, se estrenará el 12 de agosto y contará la historia de un grupo de investigadores que encuentra una nave abandonada en medio del espacio.

Otra producción que regresará es Only murders in the building, la cual llegará a su quinta temporada con las actuaciones de Selena Gómez, Martin Short y Steve Martin. Se estrenará en agosto de 2025.

En cuanto a las nuevas historias, una de las que ha causado mayor expectativa es All’s Fair, la serie que protagonizará Kim Kardashian junto a Sarah Paulson, Teyana Taylor, Naomi Watts y Glenn Close. La producción, que trata sobre un equipo de abogadas especializadas en divorcios, será dirigida por Ryan Murphy, conocido por series como American Horror Story, Glee y Dahmer. Esta se estrenará en el otoño de 2025, por lo que es posible que este disponible después de septiembre.