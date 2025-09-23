Aumento en el streaming: cuánto costarán Disney+ y Hulu tras el alza de octubre 2025

Disney anunció este martes un nuevo aumento en sus servicios de streaming en Estados Unidos, que entrará en vigor el 21 de octubre de 2025. Tanto Disney+ como Hulu subirán entre 2 y 3 dólares en sus planes, mientras que los paquetes que incluyen ESPN también tendrán ajustes. Conozca: MagisTV y apps piratas: pilas a estos permisos ocultos que exponen sus fotos y contraseñas El plan de Disney+ con anuncios pasará de 9,99 a 11,99 dólares mensuales, mientras que la versión sin publicidad subirá de 15,99 a 18,99 dólares. En el caso de Hulu, el plan con anuncios también aumentará de 9,99 a 11,99 dólares, mientras que el plan premium sin anuncios se mantendrá en 18,99. Por su parte, ESPN Select subirá un dólar, hasta los 12,99 mensuales.

En cuanto a los paquetes, el plan Disney+ y Hulu con anuncios aumentará de 10,99 a 12,99 dólares, y los que incluyen Disney+, Hulu y ESPN —o Disney+, Hulu y HBO Max— tendrán un alza de tres dólares, llegando a 19,99 mensuales. De momento, el bundle de lanzamiento con Disney+, Hulu y ESPN Unlimited seguirá a 29,99 dólares durante los primeros 12 meses.