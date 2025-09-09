Medellín estrena su Distrito Gráfico: la apuesta que revive la cuna de las artes gráficas en el centro histórico

“Recuperando la verdadera historia”. Con ese lema, un grupo de empresarios del sector gráfico decidió darle nueva vida a la Comuna 10 —el centro histórico de Medellín—, donde nacieron las artes gráficas de la ciudad y donde, décadas atrás, se imprimieron relatos culturales y económicos que marcaron generaciones.
Fabio Sánchez, coordinador y líder del proyecto, recuerda que la zona fue cuna de tertulias, cafés y grandes encuentros. Pero el abandono, la inseguridad y el deterioro urbano borraron buena parte de esa tradición.
“La verdadera historia del centro es que aquí se fundaron las primeras empresas de artes gráficas, aquí nació Medellín, aquí está la Candelaria y el Museo de Antioquia. Por eso decidimos no irnos, sino crecer y seguir aquí”, dice.
