Disturbios frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá dejan cuatro policías heridos por una flecha

El ataque con una flecha contra uniformados en medio de las manifestaciones frente a la Embajada de Estados Unidos agrava la tensión entre el Gobierno y los movimientos sociales que mantienen tomas en distintas entidades públicas.

  Policías auxiliaron a un compañero herido durante los disturbios registrados este viernes cerca de la Embajada de Estados Unidos, en Bogotá. FOTO: REDES SOCIALES.
    Policías auxiliaron a un compañero herido durante los disturbios registrados este viernes cerca de la Embajada de Estados Unidos, en Bogotá. FOTO: REDES SOCIALES.
El Colombiano
El Colombiano
hace 16 minutos
bookmark

Una jornada de protesta estudiantil en Bogotá terminó en fuertes enfrentamientos este viernes, cuando al menos cuatro uniformados de la Policía resultaron heridos por una flecha lanzada por desconocidos en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos.

El incidente ocurrió sobre la avenida El Dorado, a pocos metros de la sede diplomática, donde grupos de manifestantes —en su mayoría estudiantes y miembros de movimientos sociales— bloquearon la vía en rechazo a la política estadounidense. En medio del desorden, varios videos registraron el momento en que un agente fue impactado en el brazo, mientras compañeros y transeúntes intentaban auxiliarlo. Otro uniformado fue atendido dentro de una patrulla tras sufrir una lesión en la pierna.

En desarrollo...

