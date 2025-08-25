Riñas, heridos y un policía con trauma craneoencefálico: así fueron los disturbios en Hip Hop al Parque en Bogotá

Disturbios y agresiones contra la Fuerza Pública se presentaron en el segundo día de Hip Hop al Parque, evento que de manera gratuita se realiza en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Según informó la Secretaría de Gobierno de la capital, vendedores informales de licor rompieron las vallas que habían sido instaladas en la calle 63, con el propósito de ingresar a la fuerza al evento.

Estos hechos se dieron en la tarde del domingo, 24 de agosto, mientras se llevaba a cabo el evento que hace parte de los festivales gratuitos impulsados a través del Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Esta es la vigésima séptima (27°) versión del festival.

Según versiones oficiales y algunos videos compartidos en redes sociales, ciudadanos que estaban comercializando sus productos al parecer de forma ilegal agredieron a integrantes de la Policía con piedras y botellas.