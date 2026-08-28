“O entienden por las buenas, o se les hace entender”: la afirmación sobre protestas en la UdeA que desató polémica

Un nuevo episodio de disturbios entre un grupo de personas que se enfrentó a la Fuerza Pública en inmediaciones de la Universidad de Antioquia, encendió la polémica en Medellín, luego de que desde la Alcaldía se justificara la intervención de la Policía para controlar la situación.
El enfrentamiento ocurrió este jueves en la noche cuando aproximadamente 100 personas bloquearon la calle Barranquilla, en el nororiente de la ciudad para protestar contra las políticas del Gobierno.
Fue en ese momento cuando una tanqueta del Undmo (Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden), antiguo Esmad, hizo presencia y con chorros de agua repelió la movilización. De ahí en adelante se desató un enfrentamiento en el que se les lanzaron piedras y explosivos a los uniformados.