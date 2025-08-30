Divididos: Efraín Cepeda se suma como precandidato a la Presidencia

El expresidente del Senado, Efraín Cepeda, será precandidato a la Presidencia por el Partido Conservador. EL COLOMBIANO conoció que se lanzará a la carrera por la Casa de Nariño la segunda semana de setiembre. Cepeda es uno de los congresistas más críticos del Gobierno y en su cargo como presidente del Senado tuvo un momento de relevancia cuando se cayó el intento de hacer una Consulta Popular para la reforma laboral, que terminó siendo aprobada tras una nueva discusión entre las dos cámaras.
