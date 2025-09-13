El Partido de la U, sin burocracia ni rumbo claro: el precio de la derrota en la Corte que está pagando Alex Vega

La elección de Carlos Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional –apoyado por sectores independientes y de oposición en el Senado–, dejó al descubierto las costuras en el Partido de La U. La puja alrededor de su llegada al tribunal más alto y respetado del ordenamiento jurídico desató una caldeada, pero silenciosa rencilla en sus huestes que tiene como protagonista a un viejo conocido en la escena político electoral de Colombia: el exregistrador Alexander Vega Rocha.
El copresidente de la colectividad –quien comparte la dirección colegiada de La U de la mano de la exgobernadora Clara Luz Roldán–, fue uno de los grandes impulsores de la candidatura de María Patricia Balanta a la Corte. Se trata de la que fue considerada la aspirante del Gobierno de Gustavo Petro al alto tribunal y alrededor de quien se centraban todas las miradas y temores frente al supuesto control e influencia que consolidaría Petro en caso de haber sido triunfador.