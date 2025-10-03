“Se necesita que hagan algo más que hablar en ruedas de prensa”: Djokovic estalla contra el apretado calendario de la ATP

La previa del Masters 1000 de Shanghái vivió un momento tensionante entre las estrellas del tenis mundial. El serbio Novak Djokovic no dudó en dejar clara su postura sobre la poca viabilidad de los calendarios ATP –por lo apretados que son– y su efecto en la salud de los tenistas.
La discusión, que no es nueva, sigue sin dar frutos, a lo que, el número cinco del mundo y máximo ganador de torneos de Grand Slam de la historia con 24 títulos, no dudo en afirmar que la situación no cambiaría si no hay una unión de criterios verdadera entre todos los tenistas.
Sin embargo, parece ser más profundo que eso, pues van más de 20 años que el tema fue puesto sobre la mesa y las soluciones han sido para beneficiar “a los más experimentados”. Le contamos cómo se ha vivido la tensión dentro del ATP y WTA a lo largo de los últimos años, y qué es lo que exigen los tenistas al día de hoy.
Le puede interesar: El conmovedor gesto del Barcelona a Luis Enrique en la Champions en memoria de su hija fallecida