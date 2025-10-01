¡Arde Andes! Sacaron a dos hombres de una finca para asesinarlos; uno fue decapitado

Dos hombres, uno de ellos menor de edad, fueron asesinados en un corredor veredal del corregimiento San José, de Andes, luego de que los sacaran de sus casas. Con este hecho, este municipio del Suroeste antioqueño supera los 50 asesinatos en un año por primera vez en este siglo. Y faltan tres meses para terminar 2025.
Los hechos se registraron en la mañana de este martes en la vereda El Palmar, entre la Finca Los Leones y el Alto de la Cruz, cuando hombres armados, vestidos de militares, llegaron a las viviendas y sacaron a las dos personas que se encontraban durmiendo dentro de la Finca Los Leones. Uno de ellos intenta escapar hacia una quebrada y es asesinado con disparo de fusil.