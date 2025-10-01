¡Arde Andes! Sacaron a dos hombres de una finca para asesinarlos; uno fue decapitado

Los hechos se registraron en la mañana de este martes en la vereda El Palmar, entre la Finca Los Leones y el Alto de la Cruz, cuando hombres armados, vestidos de militares, llegaron a las viviendas y sacaron a las dos personas que se encontraban durmiendo dentro de la Finca Los Leones. Uno de ellos intenta escapar hacia una quebrada y es asesinado con disparo de fusil.

Dos hombres, uno de ellos menor de edad, fueron asesinados en un corredor veredal del corregimiento San José, de Andes, luego de que los sacaran de sus casas. Con este hecho, este municipio del Suroeste antioqueño supera los 50 asesinatos en un año por primera vez en este siglo. Y faltan tres meses para terminar 2025.

Ya con el cuerpo sin vida, los criminales bajan hasta el sitio y con un machete decapitan el cadáver para luego subir con la cabeza en la mano. A la víctima de este hecho la identificaron como Juan Pablo Zapata Cano, de 19 años, y quien trabajaba como agricultor en esta propiedad.

La otra persona sacada de su casa, identificada como Juan José Galeano Araque, de 17 años, se la llevaron amarrada en sus manos para caminar por toda esta vereda, unos 3 kilómetros, cuando al llegar al Alto de la Cruz, los criminales le propinaron un tiro de gracia con un fusil, provocándole la muerte en este sitio.

Las autoridades investigan si este hecho tendría relación con la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo, grupo criminal que ha venido tomando el control de la ruralidad de la llamada capital del Suroeste antioqueño.

Esta situación sigue agravando la violencia en esta localidad, puesto que por primera vez en este siglo, Andes supera los 50 asesinatos en un año, de acuerdo con los registros de la Policía Nacional. De hecho, van 51 homicidios este año, con corte al 30 de septiembre.

El noveno mes del año fue uno de los más críticos, puesto que se presentaron 16 asesinatos en esta jurisdicción en un solo mes, en medio de la confrontación que vincula a la banda La Terraza, llamada en esta subregión como La Oficina de Andes, o las facciones del Clan del Golfo de Carne Rancia y La Erre. También se habla de la participación de pequeñas estructuras locales.

Nada más el fin de semana pasado asesinaron a dos hombres dentro de una mina de la vereda La Piedra, de esta localidad. Las víctimas fueron identificadas como Yonychan Muriel Pérez y Michael Javier Montoya Osorio, quienes eran trabajadores de este lugar.