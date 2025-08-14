x

Desde un vehículo en movimiento acribillaron a dos policías en Morales, Cauca

Los uniformados murieron en el sitio y luego hubo que evacuar la sede de la Alcaldía para verificar un presunto artefacto explosivo dejado cerca.

  • Un ciudadano registró con su celular la escena del crimen en Morales, Cauca. FOTO: Captura de video
Nelson Ricardo Matta Colorado
Actualidad

hace 2 horas
Dos policías fueron asesinados en un ataque terrorista perpetrado en el casco urbano del municipio de Morales, en el sur del departamento del Cauca.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el crimen sucedió en la tarde de este jueves, en el centro de la población, cuando unos desconocidos les dispararon con fusiles a los uniformados desde un vehículo en movimiento.

Las ráfagas mataron a los patrulleros Jordan Isaac Rosado Salles, adscrito al Escuadrón Móvil de Carabineros; y Sergio Andrés Trujillo Garrido, de la estación policial de Morales.

Cuando sus compañeros intentaron reaccionar, encontraron un paquete sospechoso cerca de las víctimas, por lo que tuvieron que acordonar el lugar y llamar a los agentes antiexplosivos.

La sede de la Alcaldía, que queda cerca del lugar del ataque, y otros establecimientos cercanos tuvieron que ser evacuados por precaución.

En el municipio de Morales delinquen las disidencias de las Farc conocidas como Estado Mayor Central (EMC), comandadas por Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”), que se dedican al terrorismo, el narcotráfico, la extorsión y el control social, entre otros delitos.

Este municipio es usado por el EMC y otras organizaciones ilegales como despensa de marihuana tipo cripa y hoja de coca, debido a la presencia de abundantes cultivos en su área montañosa.

