Desde un vehículo en movimiento acribillaron a dos policías en Morales, Cauca

Dos policías fueron asesinados en un ataque terrorista perpetrado en el casco urbano del municipio de Morales, en el sur del departamento del Cauca.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el crimen sucedió en la tarde de este jueves, en el centro de la población, cuando unos desconocidos les dispararon con fusiles a los uniformados desde un vehículo en movimiento.

Las ráfagas mataron a los patrulleros Jordan Isaac Rosado Salles, adscrito al Escuadrón Móvil de Carabineros; y Sergio Andrés Trujillo Garrido, de la estación policial de Morales.