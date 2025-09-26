Asesinan a dos trabajadores de una mina en Andes, Antioquia, ¿qué pasa con la seguridad en el Suroeste?

Las autoridades en Antioquia han iniciado una investigación tras el doble homicidio ocurrido en zona rural de Andes, en el Suroeste antioqueño. Las víctimas, identificadas como Muriel Pérez Yonychan y Michael Javier Montoya Osorno, eran trabajadores de una mina ubicada en la vereda La Piedra. Entérese: Asesinaron al radiólogo del hospital de Frontino, Antioquia: agresor había intimidado con cuchillo al personal médico El ataque sicarial se registró la tarde del jueves 25 de septiembre, aproximadamente a las 2:30 p.m., cuando sujetos armados llegaron hasta la mina preguntando específicamente por los dos hombres. Una vez ubicados, procedieron a dispararles con armas de fuego. Debido a la distancia del crimen —el sitio se encuentra a una hora y media del casco urbano— fue la misma comunidad la que se encargó de trasladar los cuerpos de Muriel Pérez y Michael Javier Montoya Osorno hasta la morgue.

La ola de violencia que azota a Andes

Este reciente acto de violencia incrementa la preocupante cifra de muertes en el municipio. Con este doble crimen, Andes suma un total de 48 muertes violentas en lo que va del 2025. Este panorama de inseguridad ha sido motivo de alerta por parte de organizaciones sociales. Desde comienzos de julio, la ONG Corpades denunció una creciente crisis de orden público en el Suroeste antioqueño, señalando la expansión sostenida de grupos armados ilegales. La organización incluso acusó de “negacionismo” del gobernador Andrés Julián Rendón, indicando que su administración no ha ofrecido respuestas efectivas ante los riesgos que enfrentan las comunidades. Puede leer: Tres homicidios en 48 horas tienen en zozobra a la población en Jericó, Antioquia Aunque los móviles específicos del doble asesinato en la mina se desconocen hasta el momento, las autoridades han confirmado que en la jurisdicción de Andes tienen injerencia criminal estructuras como el GAO Clan del Golfo y el GDO La Terraza. En general, la Policía ha atribuido crímenes anteriores en la zona a disputas entre grupos delincuenciales por rentas ilegales como el microtráfico.

Esta oleada de violencia coincide con el inicio de la cosecha cafetera de fin de año. Las ONG han advertido que la lucha por el control territorial en esta subregión se intensifica durante esta temporada debido al aumento de la población flotante y al consumo de drogas. La cosecha de café, que inició en septiembre y se extenderá hasta diciembre, es vital para el departamento. Antioquia, que espera que su producción se mantenga entre 1.9 y 2 millones de sacos este año, requiere contratar alrededor de 59.000 trabajadores. Solo en el Suroeste se espera que lleguen cerca de 20.000 recolectores provenientes de otras zonas del país. Como respuesta a esta situación de riesgo, las autoridades departamentales lanzaron el Plan Cosecha 2025 a comienzos de septiembre. Esta estrategia busca fortalecer la seguridad y proteger a recolectores, caficultores y a la población civil de delitos como la extorsión, el hurto y, precisamente, el homicidio.