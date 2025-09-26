Asesinan a dos trabajadores de una mina en Andes, Antioquia, ¿qué pasa con la seguridad en el Suroeste?

Las autoridades en Antioquia han iniciado una investigación tras el doble homicidio ocurrido en zona rural de Andes, en el Suroeste antioqueño. Las víctimas, identificadas como Muriel Pérez Yonychan y Michael Javier Montoya Osorno, eran trabajadores de una mina ubicada en la vereda La Piedra.
El ataque sicarial se registró la tarde del jueves 25 de septiembre, aproximadamente a las 2:30 p.m., cuando sujetos armados llegaron hasta la mina preguntando específicamente por los dos hombres. Una vez ubicados, procedieron a dispararles con armas de fuego.
Debido a la distancia del crimen —el sitio se encuentra a una hora y media del casco urbano— fue la misma comunidad la que se encargó de trasladar los cuerpos de Muriel Pérez y Michael Javier Montoya Osorno hasta la morgue.