A su vez las autoridades siderenses hicieron un llamado al respeto, a la tolerancia y a la empatía para la solución de situaciones de convivencia en entornos escolares.



No obstante, la escueta respuesta no ha dejado aclarado detalles del grave suceso pues hasta ahora –pese a que este diario así lo preguntó– no se ha sabido de acciones judiciales en contra de los agresores y si estos ya fueron detenidos.



Según recogió Teleantioquia, el alcalde Carlos Mario Gutiérrez le comentó al canal regional que tras un acuerdo entre el sindicato de maestros y la Secretaría de Educación no se haría mayor referencia al asunto.



“Fue un acuerdo que se llegó entre las dos partes de no dar declaraciones, sino que se iba a entregar ese comunicado. Escueto y todo es lo que se acordó con ellos y quiero ser respetuoso de ello”, le dijo a Teleantioquia.



Sin embargo causa curiosidad que –pese a la explicación del “pacto por el silencio” dada por Gutiérrez– el sindicato Adida expidió otro comunicado este lunes 21 de julio en el que hizo un llamado a las autoridades para que realicen las investigaciones necesarias para esclarecer el acto de violencia.