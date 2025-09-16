Ella, una mirada ancestral, el documental sobre el hallazgo de una mujer de casi dos mil años en Envigado

En el marco del Foro Metropolitano Somos Patrimonio, la Alcaldía presentará por primera vez el documental Ella, una mirada ancestral, que narra el hallazgo de los restos óseos de una mujer que habitó el territorio hace cerca de 1.700 años.
Te puede interesar: ¡Qué triste! Convocaron un voluntariado para ayudar a 56 perros y ninguno de los inscritos apareció
El hallazgo de la tumba y los restos óseos de la mujer se hizo en 2006, hace 19 años, en predios de la finca La Argentina, hoy Urbanización Alamos del Escobero, parte alta del municipio de Envigado.
El documental presentará la historia del hallazgo, y continuará hacia el pasado, reconstruyendo los aspectos más íntimos de la vida cotidiana de esta mujer ancestral: su edad, prácticas culturales, alimentación, uso de hierbas y la manera en que habitaba la región.