Dólar a $3.984 tocó el precio más bajo en 58 días, en Colombia: ¿qué podría pasar de aquí a fin de año?

El dólar en Colombia se negoció en precios que no se veían desde julio de este año. Pese a que el comportamiento de estos meses fue muy cercano a la línea de los 4.000 pesos, la cotización se había mantenido por encima de ese rango, pero ayer, se mantuvo por debajo de esa barrera. Los analistas consideran que este comportamiento obedece en especial a un factor global que se mantendría en las próximas semanas, pero a final de año la divisa gringa volvería a establecerse por, incluso, encima de los 4.100 pesos. Consulte: Ministro Palma revive la idea de importar gas de Venezuela: “Ojalá podamos traer la primera molécula antes de que termine el año” La negociación de cierre para el 3 de septiembre se estableció en $4.002,83, lo que representó un bajón frente a la Tasa Representativa del Mercado. Incluso, la moneda se movió 13,9 pesos hacia abajo. Además alcanzó mínimos de $3.984.

El precio más bajo en dos meses

En la primeras horas de ayer los inversores transaron un billete verde por debajo de los $4.000. Un precio de apertura que no se veía desde el 7 de julio de 2025, cuando la moneda cotizó en $3.974. La divisa marcó un valor mínimo de $3.984 y un máximo de $3.996, con un total de 38 transacciones que sumaron US$11 millones.

Germán Cristancho, gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia en Davivienda Corredores, apuntó a que esta cotización por debajo de los $4.000 se asemeja al comportamiento de la moneda que hubo el año pasado. “Recientemente la tasa de cambio se ha empezado a ubicar mucho más cerca de los 4.000 pesos y ha tenido ciertos movimientos a la baja que se han dado a pesar de la caída, por ejemplo, en los precios del petróleo. Esto tiene mucho que ver con lo que está pasando con la perspectiva del dólar a nivel internacional, cada vez crecen más las expectativas de un debilitamiento del dólar”, expresó el analista.

A qué se debe el bajón

Andrés Moreno, asesor financiero, sostuvo que este bajón del dólar obedece a una tendencia mundial. Y agregó que por varias jornadas la moneda gringa estuvo cerca de romper esta barrera. Para Alejandro Reyes, analista del BBVA, hay varios factores que incidieron en la tendencia a la baja. A nivel internacional se debe a que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha venido comunicando que hay la posibilidad de una rebaja de tasas más temprano de lo previsto. “Eso lo que hace es que debilita el dólar en el mundo y eso ayuda a que el peso colombiano se aprecie”, dijo. Un factor interno es que recientemente se adelantó un paso muy importante en una de las operaciones de financiamiento que tiene el Gobierno colombiano, ya que construyó un portafolio considerable de títulos en el exterior y como garantía para adelantar algunas operaciones, lo que supone una gruesa entrada de dólares. Entérese: Dólar en Colombia cerró por debajo de los $4.000, ¿qué precio podría alcanzar a final de año? “Eso es un paso más cerca de la posibilidad de que vengan dólares del exterior para financiar algunos temas fiscales del Gobierno en Colombia”, mencionó Reyes.

En cuánto estará el dólar a final de año

De acuerdo con el analista de BBVA, luego de esta entrada de dólares el escenario no será del todo positivo, por lo que se espera que el dólar vuelva a cotizar por encima de los $4.000. Las proyecciones de BBVA apuntan a la posibilidad de cerrar 2025 con una cotización de $4.150. Para los analistas la subida al finalizar la vigencia obedecería a que organismos internacionales como la OPEP+ ha proyectado un precio internacion de crudo más bajo para la temporada de fin de 2025. Y ese comportamiento del mercado está ligado a una expectativa de que la producción del hidrocarburo aumente en el mundo. Eso fortalecería el dólar en países petroleros como Colombia y debilitaría la moneda local. Frente al 2026, Reyes añadió: “Se puede pensar que sí puede haber algo más de volatilidad por las elecciones, pero no necesariamente una gran depreciación, pero sí algo más de volatilidad hacia comienzos del 2026”.

Por qué es bueno que baje