Precio del dólar se dispara: sube más de $70 y alcanza máximos no vistos desde marzo en Colombia

A este panorama geopolítico se suma la presión técnica sobre los activos de refugio, los inversores aguardan con expectativa la publicación de las estimaciones trimestrales de financiación del Tesoro de EE. UU., un dato clave para proyectar la liquidez global y el rumbo de las tasas de interés en el corto plazo.

La incertidumbre se intensificó tras el anuncio del presidente Donald Trump sobre el inicio de una operación naval en el estrecho de Ormuz. Según el mandatario, la maniobra busca liberar buques varados como un “gesto humanitario” hacia naciones neutrales, en el marco del conflicto bélico que sostiene la coalición de Estados Unidos e Israel frente a Irán.

Los mercados financieros globales operan bajo una marcada cautela este lunes, reaccionando a la escalada de tensiones en el Medio Oriente y a la expectativa fiscal en Washington.

La divisa en Colombia cerró en $3.707,72, lo que representa una subida de $70,21 frente a la TRM que para hoy se ubicó en $3.637,51.

La moneda verde cerró con un mínimo de $3.674 y un máximo de $3.730,74, mientras que se registraron 1.935 transacciones por un valor de US$1.586 millones.

Mauricio Acevedo, estratega de Divisas y Derivados de Corficolombiana, aseguró que, a nivel local, el hecho de que el Banco de la República dejara las tasas de interés inalteradas en 11,25% sorprendió al mercado y fue en contra de lo que los analistas esperaban, que era un pequeño ajuste al alza.

“El anuncio fue dado el jueves después de la 1 de la tarde, cuando el mercado del dólar spot había cerrado y estaba abierto el mercado next day, en donde se hacen las operaciones de divisas con cumplimiento al día siguiente hábil. Apenas se conoció el dato de que las tasas no subieron, el precio reaccionó con fuerza al alza”, dijo.

Por ello, se espera que el mercado abra en niveles altos. Sin embargo, el analista recomienda tener cautela, pues se trata de movimientos locales que podrían no tener mucha duración.

“Los movimientos que son más fuertes y estructurales son los que provienen de noticias del exterior, vinculados a los principales índices bursátiles estadounidenses, que amanecen mixtos”, dijo.

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El índice del dólar estadounidense =USD, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de seis divisas, bajaba 0,1%, hasta situarse en 98,041.