Dólar cae más de $18 y toca niveles no vistos desde 2022; peso colombiano es la moneda más valorizada de la región

El dólar estadounidense se debilitaba el lunes ante los indicios de que la Administración federal podría reabrir pronto, lo que reforzó la confianza de los inversionistas tras una serie de datos económicos débiles. El dólar en Colombia cerró la jornada a la baja en $3.760,83, lo que representa un descenso de $18,37 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy se ubica en $3.779,20. Puede leer: ¿Seguirá bajando el dólar en Colombia? Esto esperan los analistas para el cierre de 2025

El dólar cae a un nivel que no se veía desde 2022

Este precio no se veía desde abril de 2022. Además, la moneda registra un precio mínimo de $3.750,31 y un máximo de $3.780, con 1.259 transacciones por un monto de US$834 millones.

Peso colombiano se consolida como la moneda más valorizada de América Latina

En cuanto a las monedas emergentes, datos de Bloomberg arrojan que el peso colombiano es el más valorizado de la jornada con una variación de 1,9%, seguido del forint húngaro, el cual tiene un crecimiento de 1,12%. También está el real brasilero y el zloty polaco en la lista, con 0,90% y 0,83, respectivamente. Según Reuters, de levantarse el cierre, la atención se centraría en los datos económicos de Estados Unidos, en particular los de nóminas no agrícolas, que no se han publicado desde que las operaciones del Gobierno se paralizaron hace más de un mes. Relacionado: Precio del dólar se desploma a $3.790 en Colombia, toca su nivel más bajo desde 2024 El índice del dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas principales, caía 0,1%, hasta 99,643, después de que el Senado votara a favor de una medida que podría financiar a la Administración estadounidense hasta enero. Tony Sycamore, analista de mercados de IG en Sídney, dijo: “Esto ha llegado justo a tiempo. El retroceso que vimos en el dólar a finales de la semana pasada probablemente continúe ahora”.

Cierre del Gobierno de EE. UU. y datos de nóminas impactan la confianza inversionista

El Senado de Estados Unidos avanzó el domingo en una medida destinada a reabrir el Gobierno federal y poner fin al cierre. Aunque se trató de una votación de procedimiento, un puñado de legisladores demócratas llegó a un acuerdo con los republicanos y el presidente Donald Trump dijo que parecía “que nos estamos acercando mucho al fin del cierre”. Entérese: Incertidumbre golpea a más de 3.000 empresas colombianas por tensión comercial con EE. UU. El viernes, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan se debilitó a su nivel más bajo en casi 3 años y medio a principios de noviembre, cerca de su nadir histórico, mientras el cierre de la Administración se prolongaba hasta convertirse en el más largo de la historia. “Los datos de confianza del consumidor fueron impactantes y una prueba bastante clara de que el cierre estaba afectando a los hogares, así que esto alivia el daño que se ha hecho”, añadió Sycamore, refiriéndose a la perspectiva de que se ponga fin al cierre. Reuters dijo que en el mercado de predicción Polymarket, la probabilidad implícita de que el cierre termine antes del 15 de noviembre subió a 92%. El resumen de opiniones del Banco de Japón del lunes también decía que “la niebla que rodea las perspectivas económicas de Japón ha empezado a despejarse en comparación con julio”. Los operadores están evaluando el impacto de las políticas económicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que habían provocado una oleada de producción este año antes de la fecha límite de Estados Unidos para implementar aranceles a las importaciones extranjeras. Los datos del fin de semana mostraron que la inflación de los precios al consumidor en China aumentó más rápido de lo esperado, lo que se produjo después de que el Gobierno informara de la mayor caída de las exportaciones desde febrero. Vea también: Así cerrará el peso colombiano el 2025; estas son las proyecciones de los analistas “Esperamos una nueva desaceleración del crecimiento económico de Asia, ahora que el adelanto de las exportaciones ha llegado a su fin”, escribió Eric Robertsen, jefe global de investigación y estratega jefe de Standard Chartered Bank, en una nota de investigación. “Y con el ciclo de recorte de tipos de la región casi completado, esperamos que las entradas en activos locales se ralenticen”, dijo. “También vemos un riesgo de que la abundante liquidez global que ha apoyado a los activos globales en 2025 podría ofrecer menos apoyo en 2026”, agregó. “Esto podría sugerir nuevos avances para el dólar estadounidense en los próximos 12 meses”.

Perspectivas económicas globales y posibles movimientos del dólar en los próximos meses