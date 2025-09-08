Dólar inicia la semana a la baja y el peso colombiano se ubica como la sexta moneda emergente más revaluada

El yen bajaba el lunes después de que el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, anunciara su dimisión durante el fin de semana, mientras que el dólar se tambaleaba tras el débil informe de empleo estadounidense del pasado viernes, que cimentó las expectativas de un recorte de tasas de la Reserva Federal este mes.

En Colombia, la negociación del dólar abrió la jornada en $3.950,69, lo que representó una caída de $10,25 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, certificada en $3.960,94.

Puede leer: Dólar cierra la semana con fuerte bajada, ¿qué viene para la moneda gringa?

Además, la divisa registró al comienzo de la jornada un precio mínimo de $3.946,69 y un máximo de $3.955 con 27 transacciones por un monto de US$11,4 millones.

A una hora después de la apertura, la caída llega a $16,13 frente a la TRM y la divisa se negocia en un promedio de $3.944. Desde el 15 de julio de este año, la moneda estadounidense no rondaba este valor.

Entérese: Dólar en Colombia cerró en $3.991 y tocó precio más bajo desde julio de 2025