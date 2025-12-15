Dólar abre al alza este lunes 15 de diciembre, pero sigue por debajo de los $3.800

Una Reserva Federal dividida recortó los tipos la semana pasada, pero su presidente, Jerome Powell, señaló que es improbable que los costos de endeudamiento bajen más a corto plazo, mientras los responsables a cargo de la política monetaria esperan más claridad sobre la economía.

Reuters dijo que en Estados Unidos se publicarán una serie de datos retrasados por el cierre del Gobierno, que darán a los inversores una visión muy esperada de la mayor economía del mundo, con el informe de empleo de noviembre el martes y las cifras de inflación el jueves.

El dólar cerró la jornada al alza en $3.790,55, lo que representó una aumento de $2,02 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM , que para hoy se ubicó en $3.788,53. Además, la moneda registró un precio mínimo de $3.790,55 y un máximo de $3.790,55 con una transacción por un monto de US$250.000.

El dólar abrió la semana con tendencia al alza en medio de una semana de un dato clave como el empleo en Estados Unidos , que podrían ayudar a dar forma a las perspectivas de la política monetaria a corto plazo de la Reserva Federal.

Reuters recalcó que los precios del crudo operaban estables el lunes, ya que los inversores contrarrestaban las disrupciones en el suministro vinculados a la escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela con las preocupaciones por el exceso de oferta y el impacto de un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

Los futuros del Brent LCOc1 subían US$15 centavos, 0,25%, a US$61,27 el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) CLc1 también mejoraban US$15 centavos, 0,26%, a US$57,59 dólares. Ambos contratos cayeron más de 4% la semana anterior, lastrados por las expectativas de un superávit mundial de petróleo en 2026.

Le puede gustar: Laureles, Loma de los Bernal y Castropol son los barrios más buscados para vivir en Medellín

“El descenso de los precios del petróleo y la consecución de los mínimos del mes hasta la fecha en los principales complejos de futuros la semana pasada podrían haber sido más negativos si no fuera por el aumento de la apuesta por parte de Estados Unidos con respecto a Venezuela”, dijo John Evans, analista de PVM.

Las exportaciones de crudo venezolanas han caído de forma brusca desde que Estados Unidos se incautó de un petrolero la semana pasada e impuso nuevas sanciones a las compañías navieras y los buques que hacen negocios con el productor petrolero latinoamericano, según datos de transporte, documentos y fuentes marítimas.

El mercado sigue de cerca los acontecimientos y su impacto en el suministro de petróleo, mientras Reuters informó de que Washington planea interceptar más buques que transportan crudo venezolano, intensificando la presión sobre el presidente Nicolás Maduro.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreció abandonar la aspiración de su país de unirse a la alianza militar de la Otan durante la reunión de cinco horas que permaneció el domingo con enviados estadounidenses en Berlín. Está previsto que las negociaciones continúen el lunes.

Consulte: La dura carta del MinTrabajo a Fenalco por su ausencia en la mesa de concertación del salario mínimo