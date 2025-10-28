Así hablaba don José María Acevedo: las cinco frases que marcaron la historia de Haceb y de la industria colombiana

La familia, la junta directiva, la gerencia general y los más de 3.500 colaboradores de Haceb confirmaron el fallecimiento de don José María Acevedo Alzate, ocurrido en la noche del 27 de octubre de 2025, a los 106 años.
“Aunque nunca se está preparado para decir adiós, como compañía lo despedimos con el corazón y el firme propósito de preservar su legado”, señaló la empresa en un comunicado.
Su partida deja una huella profunda en la industria nacional. Don José María fue el hombre que llevó la fabricación de electrodomésticos desde un pequeño taller en Medellín hasta convertirla en un símbolo de innovación, empleo y bienestar para millones de hogares en Colombia y América Latina.
