Tras más de 25 años de carrera, Don Omar anuncia que se retirará de la música en 2026

Don Omar confirmó que en 2026 dejará la música tras 25 años de carrera. El “Rey” del reguetón prepara gira, discos inéditos y un adiós global a sus fans.

  • Esta foto fue tomada en uno de los últimos conciertos de Don Omar en México. FOTO Tomada de @donomar
    Esta foto fue tomada en uno de los últimos conciertos de Don Omar en México. FOTO Tomada de @donomar
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

hace 1 hora
bookmark

Reconocido como el Rey, Don Omar dio a conocer su decisión de retirarse de la industria musical, luego de una trayectoria de más de dos décadas que lo han posicionado como una de las grandes voces del reguetón. El cantante puertorriqueño explicó cómo será su adiós definitivo de los escenarios.

Lea: Carlos Vives cantó por segunda vez en el Tiny Desk; esta vez celebró La Tierra del Olvido

Fue en una entrevista con el canal de televisión Telemundo Orlando que el artista de 47 años reveló la noticia de su retiro. “Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón”, afirmó.

Don Omar, cuyo nombre real es William Omar Landrón Rivera, comenzó a cantar a finales de los noventa en un dúo cristiano llamado Osito & Omar. Después, en 1999, se dedica al género urbano secular y el ascenso de su carrera inicia cuando en 2002 hizo parte del álbum MVP con uno de sus éxitos más reconocidos, Dale Don Dale.

El puertorriqueño marcó historia en el reguetón porque es considerado como uno de los responsables de que el género haya traspasado las fronteras de su isla y ahora sea escuchado a nivel mundial.

¿Por qué Don Omar decidió retirarse de la música?

Fueron varias las razones que mencionó el artista en la entrevista con Telemundo. Una de ellas es que ahora se encuentra en una etapa más madura de su vida. También hay que recordar que el año pasado, Don Omar compartió con sus seguidores que había sido diagnosticado con cáncer.

“Hoy es justo un año antes de mi operación. Justo hace un año yo tenía todo el miedo del mundo, no tenía una pelea con Dios, nunca le pregunté por qué, pero sí sentía el deseo de no morir”, le contó el cantante al canal de televisión.

El artista explicó cómo será su salida de los escenarios. El adiós definitivo lo dará en 2026, pero no quiere dejar a sus fans con las manos vacías. “Me gustaría hacer ese primer disco de éxitos, preparar un nuevo disco, inédito y lanzarlo en 2026”, explicó Don Omar, quien también desea hacer una última gran gira en Estados Unidos y, si es posible, a nivel mundial.

“Tener la oportunidad de aprovechar la vigencia. Es súper importante trabajar con las nuevas generaciones, es sumamente importante colaborar y dejar huella”, ese es otro de los propósitos que tiene el cantante antes de irse después de más de 25 años de carrera musical.

En 2025, el puertorriqueño se ha presentado en diferentes escenarios estadounidenses y latinoamericanos. En agosto estuvo en México, a donde regresará en noviembre como headliner al Coca-Cola Flow Fest 2025 en Ciudad de México. Recientemente, en sus redes sociales, el artista le agradeció a este país y expresó su emoción de presentarse allí: “Este año me ha regalado estar más cerca que nunca de mi México. Gracias por tantos años de apoyo y por adoptarme como uno de los suyos”.

Siga leyendo: Un libro hecho en Medellín le cuenta la historia del reguetón desde la evolución del sonido

Preguntas sobre la nota:

¿Cuándo se retira Don Omar de la música?
El reguetonero confirmó que su adiós definitivo a los escenarios será en 2026, después de más de 25 años de trayectoria.
¿Por qué Don Omar tomó la decisión de retirarse?
El cantante explicó que se debe a un momento de madurez en su vida y a su deseo de cerrar su carrera tras superar un cáncer.
¿Qué hará Don Omar antes de retirarse?
Planea una última gira mundial, un disco inédito y un álbum recopilatorio de éxitos que lanzará en 2026.
