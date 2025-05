El banco cuenta con la tecnología para pasteurizar la leche donada y así garantizar que tenga la calidad microbiológica y nutricional que se requiere para ser suministrada a los bebés. Cumplido ese proceso, la leche se almacena a temperaturas especiales y puede durar hasta seis meses.



Los requisitos para ser donante son: estar amamantando a su hijo y tener exceso en la producción de leche, no ser fumadora, no consumir licor, no haber tenido transfusiones de sangre, no haberse realizado tatuajes en el último año y presentar exámenes de laboratorio negativos (serología, VIH, hepatitis).



Al banco del Hospital General también le hacen donaciones las mamás que tienen a sus hijos hospitalizados allí, siempre y cuando les sobre. En el lugar pueden extraerse además la leche para sus propios bebés cuando van a visitarlos.