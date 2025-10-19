Atención: Trump acusa a Petro de liderar y promover el narcotráfico y anuncia el fin de la ayuda económica para Colombia

En plena fricción diplomática, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra Gustavo Petro, a quien responsabilizó de impulsar la expansión del narcotráfico en Colombia. A través de su cuenta en Truth Social, el republicano acusó al jefe de Estado colombiano de “liderar” el negocio de las drogas y anunció la suspensión inmediata de todos los recursos económicos que su país destinaba para apoyar la lucha antidrogas.
Las declaraciones se producen poco después de que Petro cuestionara públicamente una operación estadounidense en el mar Caribe, en la que un ciudadano colombiano perdió la vida. “Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe. Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien. No hay una guerra contra el contrabando hay es una guerra por el petróleo y debe ser detenida por el mundo. La agresión es contra toda América Latina y el Caribe”, había dicho el presidente Petro en X.