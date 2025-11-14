Trump acusó a los demócratas de montar una “farsa” en su contra con el caso Epstein y pidió investigación federal

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este viernes 14 de noviembre a los demócratas de montar una “farsa” con el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein y anunció que pedirá una investigación federal que incluya a personalidades como el expresidente Bill Clinton. Puede leer: Congreso de EE. UU. publicó correos de Jeffrey Epstein en los que dice que Trump “pasó horas” con víctima de abuso sexual “Los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein, a pesar de que el Departamento de Justicia ha publicado 50.000 páginas de documentos”, escribió el republicano en su plataforma Truth Social.

Jeffrey Epstein era un magnate y delincuente sexual convicto que se suicidó en su celda en agosto de 2019. Atrás dejó un reguero de escándalos vinculados a su red de menores de edad de las que abusaron sexualmente él y algunos de sus invitados, en muchos casos personalidades mundiales. Los demócratas, en la oposición y en minoría en el Congreso, quieren ahora que se publique todo el dosier sobre este caso de repercusiones internacionales. El FBI y el Departamento de Justicia anunciaron hace meses que tras una investigación interna, no podía publicarse más material sin comprometer a testigos clave durante el juicio que condenó a Epstein.

Para Donald Trump “Epstein era demócrata”

Figura destacada de la vida social neoyorquina, Epstein “era demócrata” recordó Trump en su red Truth Social. “Es el problema de los demócratas, no el problema de los republicanos”, escribió el presidente de 79 años.

“Algunos republicanos débiles cayeron en las garras (de los demócratas) porque son blandos y tontos”, atacó. Trump considera que esta presión de los demócratas en el Congreso, con la publicación de correos electrónicos de Epstein que lo nombran a él particularmente, es una campaña política como la que lo acusó de mantener vínculos ilegales con Rusia, durante su campaña electoral de 2016. Esa investigación, que Trump siempre tildó de “farsa rusa”, acabó sin cargos en su contra.

Una propuesta bipartidista

El republicano había prometido grandes revelaciones durante su campaña sobre el escándalo Epstein, que moviliza fuertemente a su base política. Pero ahora considera que el caso está enterrado, tras la investigación de su gobierno. Ante la insistencia de demócratas y de algunos republicanos, “pediré a la Procuradora General Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la implicación y relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones”, amenazó. Lea más: NYT publicó nuevas fotos en el excéntrico apartamento de Jeffrey Epstein en Manhattan: aparece Andrés Pastrana abrazado con Fidel Castro Larry Summers fue secretario del Tesoro de Clinton, y Reid Hoffman es un rico empresario. Bondi prometió en X que el ministerio de Justicia actuaría “con diligencia y honestidad para dar respuestas al pueblo estadounidense”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. FOTO: Getty

La procuradora precisó que confiaba el caso a Jay Clayton, un antiguo jefe del regulador estadounidense de los mercados financieros (SEC) nombrado fiscal por Trump. El banco JP Morgan, que ya aceptó entregar 290 millones de dólares a presuntas víctimas, declaró mediante un portavoz: “lamentamos las relaciones que mantuvimos con este hombre, pero no le ayudamos a cometer sus odiosas acciones”. Lea aquí: Donald Trump en el ojo del huracán: Demócratas publicaron la carta de cumpleaños que supuestamente le envió el presidente a Jeffrey Epstein El presidente republicano de la Cámara de Representantes, que junto con el Senado compone el Congreso estadounidense, quiere organizar la próxima semana una votación sobre el tema. La propuesta de ley en cuestión es impulsada por un legislador republicano y uno demócrata.

Los polémicos correos electrónicos en donde mencionaron a Trump

Con la ayuda de su cómplice Ghislaine Maxwell, actuando como reclutadora, Epstein hacía venir a menores a sus residencias, especialmente en Nueva York y Florida. Ghislaine Maxwell cumple una condena de 20 años de prisión por explotación sexual. Una parte de los estadounidenses y figuras de la derecha y de la izquierda creen que Epstein fue asesinado para evitar que implicara en el escándalo a personalidades destacadas. También le puede interesar: La BBC se juega su credibilidad y prestigio por manipulación de discurso de Trump: ¿se retractará o aceptará millonaria demanda? El caso se reactivó esta semana con la publicación de correos electrónicos del financiero neoyorquino. Donald Trump “sabía sobre las chicas” e incluso “pasó varias horas” con una de ellas, afirman correos electrónicos de Jeffrey Epstein, revelados por congresistas demócratas.

Los presuntos correos entre Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, en donde al parecer hablaron de Trump. FOTO: Oversight Committee

El presidente estadounidense siempre alegó desconocer la explotación sexual de menores por parte de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, a quienes frecuentó antes de enemistarse con ellos.

