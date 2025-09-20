x

Trump amenaza a Venezuela con consecuencias “incalculables” si no acepta retorno de migrantes

Venezuela acusó el viernes a Estados Unidos de librar una “guerra no declarada” en el Caribe.

  • JD Vance y Donald Trump. Fotografía remitida a medios de comunicación
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado a Venezuela con consecuencias “incalculables” si se niega a aceptar de vuelta a los migrantes deportados, en momentos en los que las tensiones aumentan entre ambos países.

“Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y a las personas de instituciones mentales (...) obligados a entrar en los Estados Unidos de América”, escribió Trump en su cuenta de la plataforma Truth Social, agregando en mayúsculas que, de lo contrario, “el precio que pagarán será incalculable”.

Venezuela acusó el viernes a Estados Unidos de librar una “guerra no declarada” en el Caribe y pidió una investigación de la ONU sobre los ataques contra lanchas presuntamente cargadas de droga que dejaron al menos 14 muertos en las últimas semanas.

Vea también: Con maniobras militares: así se prepara Venezuela para mostrarse “invencible” ante EE. UU.

Washington está realizando lo que llama una operación antidrogas en el Caribe con el despliegue de buques de guerra frente a la costa de Venezuela, respaldados por cazas F-35 enviados a Puerto Rico.

El mayor dispositivo militar estadounidense en el Caribe en décadas ha disparado los temores a un ataque de Estados Unidos en territorio venezolano.

Washington no ha dado detalles que apoyen sus acusaciones de que las embarcaciones destruidas transportaban droga.

