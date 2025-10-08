x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Trump anuncia que Israel y Hamás ya firmaron la primera fase del plan de paz propuesto por EE. UU.

El acuerdo inicial incluye la liberación de todos los rehenes e Israel ubicará todas sus tropas a una línea pactada entre las partes.

  Acuerdo en GAZA. FOTO: AFP
    Acuerdo en GAZA. FOTO: AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 16 minutos
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo en primera fase de la guerra en Gaza.

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ! DONALD J. TRUMP PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA”, se lee en su res social-

Trump anuncia que Israel y Hamás ya firmaron la primera fase del plan de paz propuesto por EE. UU.

Espere ampliación...

