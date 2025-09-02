x

Trump asegura que 11 “narcoterroristas” murieron en ataque de EE. UU. a barco que salió de Venezuela con droga

El presidente de Estados Unidos acusó a Maduro de practicar el terrorismo, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, prometió que su país seguirá utilizando “todo su poder” para “erradicar” a los cárteles de la droga.

  • Donald Trump publicó un video de como habría sido el ataque al barco cargado presuntamente de droga y que salió de Venezuela. FOTO: Getty y captura video Truth Social
Agencia AFP
hace 38 minutos
bookmark

El presidente Donald Trump dijo este martes que 11 “narcoterroristas” murieron en un ataque en el Caribe contra una embarcación que, según las fuerzas estadounidenses en la zona, transportaba drogas.

El “ataque cinético” ocurrió mientras los traficantes del grupo Tren de Aragua (TDA) se encontraban llevando narcóticos ilegales en aguas internacionales, dijo Trump en su red social Truth Social, y añadió: “El ataque resultó en 11 terroristas muertos en acción”.

“Esta mañana temprano, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua identificados positivamente en el área de responsabilidad del SOUTHCOM”, dijo Trump en Truth.

Para Trump, el TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro, responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en Estados Unidos y el hemisferio occidental.

Por otro lado, el secretario de Estado, Marco Rubio, también confirmó el éxito del ataque de las autoridades estadounidenses, por medio de un mensaje en sus redes sociales.

“Hoy el ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista designada”, dijo Rubio en X.

En desarrollo...

