Trump confirmó la muerte de uno de los dos agentes baleados cerca a la Casa Blanca: “el otro lucha por su vida”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 27 de noviembre la muerte de Sarah Beckstrom, uno de los dos miembros de la Guardia Nacional baleados cerca de la Casa Blanca, y dijo que el otro joven soldado herido sigue “luchando por su vida”. Le puede interesar: Ni los funcionarios de Trump se salvan: ICE detuvo a pariente de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt “Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental (...) una persona muy respetada, joven y hermosa, que comenzó su servicio en junio de 2023, destacada en todos los aspectos, acaba de dejarnos. Ya no está entre nosotros”, señaló el mandatario republicano durante un discurso televisado. El magnate republicano afirmó que Beckstrom, era “una persona increíble” que “destacaba en todos los sentidos”, y que murió tras ser “brutalmente atacada”, en referencia al tiroteo en la víspera llevado a cabo por un ciudadano afgano.

“El otro joven lucha, está luchando por su vida. Está muy mal”, detalló el presidente Trump.

El ataque prendió las alarmas en la Casa Blanca

Dos miembros de la Guardia Nacional fueron baleados este miércoles 26 de noviembre a pocas cuadras de la Casa Blanca, según funcionarios, mientras un portavoz de Donald Trump dijo que el presidente fue informado sobre la “trágica situación”. “Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington D. C.”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en X, sin describir el estado de salud de las dos víctimas en ese momento.