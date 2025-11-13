Los correos de Epstein que ponen aún más contra las cuerdas a Trump: “Pasó horas” y “sabía de las chicas” víctimas de abuso

Ya parece ser inocultable para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su vínculo con el financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019 mientras aguardaba su juicio por tráfico sexual con menores de edad. En contexto: Gobierno de EE. UU. revela primera tanda de archivos de Jeffrey Epstein: ¿quiénes son los implicados y qué escondían los documentos? Y es que legisladores demócratas publicaron el miércoles correos electrónicos que demostrarían aún más el vínculo delictivo entre Trump y Epstein, pues en ellos el fallecido financiero sugiere que el ahora presidente sabía “acerca de las chicas” y que había “pasado horas” con una de sus víctimas en su casa. Trump, que ha negado cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, acusó a los congresistas de intentar “desviar la atención” de sus propios errores durante el cierre de gobierno más largo de la historia.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt salió en defensa del mandatario criticando duramente los correos electrónicos asegurando que no prueban “nada”. Pero el escándalo está siendo difícil de superar para Trump. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirmaron que tres nuevos correos electrónicos “plantean serias preguntas sobre Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein”. Pero no son solo los demócratas quienes presionan al presidente, pues el líder de los republicanos en la Cámara, Mike Johnson, dijo que llevaría a cabo una votación la próxima semana para obligar al Departamento de Justicia a publicar los archivos restantes del Epstein y que darían aún más luces sobre su vínculo con Trump. Siga leyendo: ¿Por qué Donald Trump está “contra las cuerdas” por el caso Jeffrey Epstein?

Los correos de Epstein que salpican a Trump

El correo electrónico que salió a la luz fue enviado por Epstein en abril de 2011 a su antigua colaboradora, Ghislaine Maxwell, y en él afirma que Trump pasó mucho tiempo con una mujer a la que la Casa Blanca identificó posteriormente como la principal acusadora de Epstein, Virginia Giuffre, relacionada también con el príncipe Andrés de Inglaterra, a quien acusó de abusarla.

El príncipe Andrés y Virginia Giuffre, la mujer que relacionan con el presidente Donald Trump. Atrás, Ghislaine Maxwell, quien era pareja de Jeffrey Epstein. FOTO: Eliot Press/The Grosby Group Exclusive

“Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump”, escribió Epstein. Añadió después que la víctima “pasó horas en mi casa con él, nunca se le ha mencionado”. Maxwell, quien fue condenada por tráfico sexual tras la muerte de Epstein, respondió: “He estado pensando en eso...”.

En otro correo electrónico dirigido al periodista Michael Wolff, con fecha 31 de enero de 2019, Epstein supuestamente escribió: “Trump dijo que me pidió que renunciara, cuando nunca fui miembro... por supuesto que sabía acerca de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”. Epstein parecía referirse a las afirmaciones de Trump –repetidas por la Casa Blanca el miércoles– de que expulsó al depredador sexual de su club Mar-a-Lago, en Florida, por ser un “tipo repugnante”. Le puede interesar: Doce víctimas de Jeffrey Epstein demandaron al FBI por “darles la espalda” y no protegerlas durante el caso Sobre ese caso, el propio Trump dijo que Epstein “robó” a mujeres jóvenes que trabajaban en el spa de Mar-a-Lago, al explicar por qué terminó su amistad. En una entrevista que Maxwell concedió a principios de este año al fiscal general adjunto Todd Blanche, ella negó haber reclutado mujeres en Mar-a-Lago.

En otro documento publicado este jueves por el Comité de Supervisión de la Cámara, Epstein aseguró que el presidente Trump estaba “al borde de la locura”. Lo hizo en un intercambio de correos electrónicos de 2018 con el exsecretario del Tesoro Larry Summers. “Trump está al borde de la locura”, escribió Epstein el 22 de diciembre de 2018. No está claro qué provocó el intercambio entre Epstein y Summers. Lea más: Trump, acorralado: solicitará la publicación de documentos del caso Jeffrey Epstein Así mismo, en otro correo enviado por Epstein a un asesor de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama sostiene que: “Sé lo corrupto que es Donald”. El caso alrededor del Epstein sigue sacudiendo a la administración de Trump cuatro meses después de que el Departamento de Justicia cerrara el caso, anunciando que no había más información que compartir.

El presidente Donald Trump, su esposa Melania Trump, junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. FOTO: Getty

Los demócratas en la Cámara Baja, ansiosos por capitalizar la controversia, han estado intentando forzar una votación para obligar a la publicación de todos los archivos del caso Epstein. Esa presión creció el miércoles por la tarde cuando la recién juramentada representante demócrata Adelita Grijalva sumó su nombre a una petición que ya reúne las firmas necesarias para exigir una votación sobre la publicación total de los archivos. Trump instó a los republicanos a no caer en una “trampa”. “Los demócratas están tratando de sacar a relucir de nuevo el engaño de Jeffrey Epstein porque harán cualquier cosa para desviar la atención de lo mal que lo han hecho con el cierre del Gobierno y tantos otros temas”, afirmó Trump en Truth Social en alusión a la parálisis presupuestaria de 40 días en Estados Unidos, que le achaca a sus opositores.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara obtuvieron los correos electrónicos tras citar a los herederos de Epstein a principios de este año. Karoline Leavitt afirmó, así mismo, que los demócratas “filtraron selectivamente” esos mensajes “para crear una narrativa falsa y difamar” a Trump. “Estos correos electrónicos no prueban absolutamente nada, salvo que el presidente Trump no hizo nada malo”, declaró Leavitt. El Departamento de Justicia aseguró en un memorando el 7 de julio que no existía una supuesta “lista de clientes” de Epstein, y reafirmó que el hombre se suicidó en su celda.