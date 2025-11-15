x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Trump dijo que “en cierto modo” ya decidió qué hacer con Venezuela tras el anuncio de su operación Lanza del Sur

El mandatario estadounidense aseguró que, aunque ya sabe qué medidas tomar respecto al régimen de Nicolás Maduro, no divulgará más detalles por motivos de confidencialidad.

  • Donald Trump ya tiene decidido qué hacer con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. FOTOS: AFP
    Donald Trump ya tiene decidido qué hacer con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. FOTOS: AFP
Agencia AFP
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 29 minutos
bookmark

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que “en cierto modo” ya decidió sus siguientes pasos sobre Venezuela, país que denuncia que el reciente despliegue militar de Washington en Latinoamérica tiene como objetivo derrocar al mandatario Nicolás Maduro.

El anuncio llega un día después de que Estados Unidos informara sobre una nueva fase en sus operaciones contra el narcotráfico en el Pacífico y el Caribe con la llegada a la región del portaviones más grande del mundo, el Gerald Ford.

“En cierto modo he tomado una decisión”, dijo Trump a los periodistas en el avión presidencial Air Force One mientras viajaba a su residencia en Florida. “No puedo decirles qué es, pero hemos avanzado mucho con Venezuela en lo que respecta a detener el flujo de drogas”, añadió.

Lea también: EE. UU. anunció operación “Lanza del Sur” contra narcoterroristas en países vecinos del hemisferio occidental

En las últimas semanas, Washington ha desplegado buques de guerra, aviones de combate y miles de soldados en América Latina. Además ha lanzado ataques contra 21 supuestas narcolanchas con un saldo de al menos 80 muertos.

El USS Gerald Ford, el portaviones más grande del mundo, llegó al Caribe el martes con el objetivo declarado de ayudar a combatir el tráfico de narcóticos en la región.

Washington anunció también que conducirá nuevos ejercicios militares con ese propósito junto a su aliada Trinidad y Tobago la próxima semana, según la cancillería del país caribeño.

Pero Caracas teme que este despliegue estadounidense, que también incluye aviones de combate furtivos F-35 enviados a Puerto Rico y buques de la Armada en esas aguas, sea un complot y desemboque en un ataque en suelo venezolano.

La cadena CBS News citó el miércoles a múltiples fuentes que afirmaron que altos mandos militares presentaron a Trump opciones actualizadas para posibles operaciones en Venezuela, incluyendo ataques terrestres.

El gobierno de Estados Unidos anunció su operación “Lanza del Sur”. FOTO: GETTY
El gobierno de Estados Unidos anunció su operación “Lanza del Sur”. FOTO: GETTY

El 2 de noviembre, el magnate republicano restó importancia a la posibilidad de entrar en guerra con Venezuela, pero dijo que los días de Maduro, a quien acusa de ser un narcotraficante, están contados.

Gustavo Petro, el primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia, también ha afirmado que el objetivo final de la operación estadounidense es apoderarse de la riqueza petrolera de Venezuela y desestabilizar América Latina.

Venezuela ha anunciado su propio despliegue militar nacional para contrarrestar la creciente presencia naval estadounidense frente a sus costas.

Siga leyendo: Movilización militar de EE. UU. podría derivar en guerra contra el régimen de Maduro, advierte The Economist sobre la situación

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida