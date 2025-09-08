Donald Trump en el ojo del huracán: Demócratas publicaron la carta de cumpleaños que supuestamente le envió el presidente a Jeffrey Epstein

Legisladores demócratas de Estados Unidos publicaron este lunes una supuesta nota de cumpleaños enviada por Donald Trump en 2003 al delincuente sexual Jeffrey Epstein, que contiene un dibujo de la silueta de una mujer desnuda, después de que el presidente negara la existencia de la misiva. Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, instancia que investiga la forma en que se llevó adelante una pesquisa criminal sobre el fallecido financista, publicaron la carta en redes sociales después de que fuera entregada por los administradores del patrimonio de Epstein.

“Aquí está. Hemos conseguido la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein que el presidente dijo que no existía. Trump habla de un ‘secreto maravilloso’ que compartían los dos. ¿Qué ocultan? ¡Publicad los archivos!”, han demandado los demócratas de la Comisión en su cuenta en X. Lea también: CNN reveló nuevas fotos que dejan en evidencia los lazos entre Donald Trump y Jeffrey Epstein El documento, que está firmado por el propio Trump e incluye un perfil femenino, ha sido entregado junto a otra documentación a la Comisión del Congreso e inmediatamente publicado en redes sociales por los congresistas demócratas. Esta entrega es resultado de un requerimiento de la Comisión, presidida por el republicano James Comer, y no incluye la supuesta “lista de clientes” que se especula también incluiría a Trump.

La Casa Blanca respondió a carta de cumpleaños a Jeffrey Epstein