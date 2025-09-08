x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Donald Trump en el ojo del huracán: Demócratas publicaron la carta de cumpleaños que supuestamente le envió el presidente a Jeffrey Epstein

El presidente de Estados Unidos ha pedido cerrar esta investigacion en lo que ha considerado en distintas ocasiones como un intento de desestabilizar al Gobierno. Sin embargo, ha sufrido presiones dentro de sus propias filas para que se publique toda la información relativa al caso de Epstein.

  • Publicaron carta de cumpleaños de Donald Trump a Jeffrey Epstein. FOTO: GETTY
    Publicaron carta de cumpleaños de Donald Trump a Jeffrey Epstein. FOTO: GETTY
Agencia AFP
Europa Press
hace 13 minutos
bookmark

Legisladores demócratas de Estados Unidos publicaron este lunes una supuesta nota de cumpleaños enviada por Donald Trump en 2003 al delincuente sexual Jeffrey Epstein, que contiene un dibujo de la silueta de una mujer desnuda, después de que el presidente negara la existencia de la misiva.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, instancia que investiga la forma en que se llevó adelante una pesquisa criminal sobre el fallecido financista, publicaron la carta en redes sociales después de que fuera entregada por los administradores del patrimonio de Epstein.

“Aquí está. Hemos conseguido la nota de cumpleaños de Trump a Jeffrey Epstein que el presidente dijo que no existía. Trump habla de un ‘secreto maravilloso’ que compartían los dos. ¿Qué ocultan? ¡Publicad los archivos!”, han demandado los demócratas de la Comisión en su cuenta en X.

Lea también: CNN reveló nuevas fotos que dejan en evidencia los lazos entre Donald Trump y Jeffrey Epstein

El documento, que está firmado por el propio Trump e incluye un perfil femenino, ha sido entregado junto a otra documentación a la Comisión del Congreso e inmediatamente publicado en redes sociales por los congresistas demócratas. Esta entrega es resultado de un requerimiento de la Comisión, presidida por el republicano James Comer, y no incluye la supuesta “lista de clientes” que se especula también incluiría a Trump.

La Casa Blanca respondió a carta de cumpleaños a Jeffrey Epstein

Donald “Trump no hizo este dibujo y no lo firmó”, declaró este lunes la portavoz de la Casa Blanca tras la difusión por parte de la oposición demócrata de un mensaje supuestamente dirigido por el presidente estadounidense al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Karoline Leavitt denunció en X “informaciones falsas destinadas a alimentar el complot demócrata” en torno a la relación entre Donald Trump y el financista ahora fallecido.

Por su parte, los representantes de Epstein respondieron que no tienen “constancia de la existencia de una lista de clientes implicados en sexo, actos sexuales o tráfico sexual facilitada por el señor Jeffrey Epstein”, según la respuesta de los abogados remitida a la Comisión y a la que ha tenido acceso The Hill. Sí reconoce la existencia de un “libro de direcciones y contactos”.

Trump ha negado reiteradamente haber escrito esta carta de felicitación por el 50 cumpleaños de Epstein e incluso ha demandado por difamación al diario ‘The Wall Street Journal’, primer medio en hacerse eco de su existencia.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra-el hijo de Isabel II-, Bill Clinton o el propio Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda.

Siga leyendo: Trump ataca a Obama e intenta desviar atención por fotos suyas con Jeffrey Epstein

