“No sé quién es, pero fue muy generosa”: Trump niega a María Corina Machado, quien le dedicó el Nobel de Paz

“Alguien lo consiguió. Es una mujer muy amable, muy amable. No sé quién es, pero fue muy generosa”, dijo el presidente Donald Trump en una rueda de prensa este viernes, cuando le preguntaron por el premio Nobel de Paz y su más reciente ganadora, la opositora venezolana María Corina Machado. El desconocimiento de Machado por parte de Trump causó asombro entre los seguidores de la lideresa, pues ella le había dedicado el premio al mandatario estadounidense. “Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decisivo apoyo a nuestra causa”, trinó la galardonada el pasado 10 de octubre, tras conocer la noticia del Nobel por parte del Comité Noruego.

Luego fue entrevistada por varias cadenas de televisión, incluyendo estadounidenses, donde habló del porqué le dedicó el premio a Trump y de su respaldo a la causa opositora, que incluye el despliegue de una Fuerza Naval en el mar Caribe para bloquear el tráfico de narcóticos del Cartel de los Soles, que supuestamente controla el dictador Nicolás Maduro. Aún así, Trump negó conocerla, aunque al menos admitió que “fue generosa”.

La imagen que distribuye el Departamento de Estado, que cataloga a Donald Trump como “el Presidente de la paz”. FOTO: CORTESÍA @STATE DEPT.

Lo extraño es que un día después del anuncio del Nobel, Trump dijo ante la prensa que “la persona que recibió el Premio Nobel me llamó hoy y me dijo: acepto esto en tu honor porque realmente lo mereces”. Entonces, ¿sabe quién es o no? El tema del premio Nobel ha sido un asunto bastante picante en la diplomacia de Estados Unidos, pues la Casa Blanca consideraba que el principal candidato a ganarlo era Trump.