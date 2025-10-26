¿Cómo el mundo puede lidiar con Donald Trump?

Donald Trump es un experto en dar bandazos, en jugar varias partidas de cartas al mismo tiempo. Mientras reunía actores del mundo estadounidense, árabe e israelí para concretar un cese al fuego en la Franja de Gaza —bajo la promesa de la gran riqueza que traería la reconstrucción después de los bombardeos—, presionaba con mensajes de prensa y redes para que le dieran el Premio Nobel de la Paz —una de esas cosas que no compra el dinero— y movía fuerza naval en el Caribe para destruir las lanchas en las que supuestamente latinoamericanos tratan de llevar cocaína a Estados Unidos. Luego estuvo su fracasado rol de pacificador en la guerra que hace más de tres años desató Rusia contra Ucrania, y también su manera de someter a Gustavo Petro, quien desde enero se le ha enfrentado y provocado, como sucedió hace semanas en Nueva York, cuando, con un megáfono, llamó a los soldados a que desobedecieran a su comandante en jefe. Le puede interesar: Trump castigó a Canadá con el aumento del 10% de aranceles por “tergiversar” el discurso de Ronald Reagan. Como un emperador del mundo, Trump se muestra imperturbable. No son pocos los que lo comparan con un nuevo César que espera que lo reciban con vítores por todo el mundo, mientras amenaza a quienes se le oponen con aranceles hiperbólicos. El mejor ejemplo se puede ver con el presidente colombiano Gustavo Petro, a quien finalmente metió en la temida lista Clinton, donde van a parar los nombres de los narcotraficantes más “productivos” del planeta.

Con una economía en franco declive tras el fortalecimiento sostenido de China, Trump quiere ganar terreno irrumpiendo en temas de todo el planeta. Hace un par de meses agravó sus disputas con Brasil, el coloso latinoamericano que le puede hacer frente —más o menos—, imponiendo un 50% de arancel a todos los productos brasileños y hasta se metió en cuestiones internas como llevar al presidente del Tribunal Supremo Federal, el juez Alexandre de Moraes, y a su esposa a la Ley Magnitsky (legislación estadounidense que permite imponer sanciones contra funcionarios extranjeros responsables de violaciones graves de derechos humanos o de actos significativos de corrupción) por condenar a 27 años de prisión a Jair Bolsonaro, luego de que este último intentara dar un golpe de Estado. Obviamente, Bolsonaro fue uno de los grandes aliados que tuvo Trump en su primer mandato. El domingo pasado, el escritor Héctor Abad Faciolince publicaba en su tradicional columna de El Espectador: “Las cancillerías del mundo entero han descubierto por dónde cojea Trump o, mejor dicho, cuál es su talón de Aquiles: su vanidad sin límites. (...) Es por esto que, como ya lo tienen estudiado y probado, los líderes del mundo, en cuanto lo ven, se obstinan en ocultar cualquier verdad o en manifestar cualquier desacuerdo, y se dedican a obsequiarle regalos de oro, lisonjas sin límites, halagos obsecuentes y señales ridículas de humildad sin medida”.

Como un César del imperio romano, un Calígula, lo que Trump busca son interlocutores que le den la razón. Se ve en la dinámica que ha adquirido su relación con los estados que son gobernados por demócratas, adonde ha mandado la Guardia Nacional para dar la impresión de que dichas zonas están bajo una guerra que en realidad no existe. Y aunque hubo muchas miradas sobre el envío de tropas, esta semana el presidente tuvo una victoria cuando el fallo de un tribunal federal le abrió el camino para enviar efectivos de la Guardia Nacional a Portland, Oregon. “Vi la otra noche, el sábado por la noche, Portland está como ardiendo hasta los cimientos, y estas personas dicen que solo son cosas amistosas”, dijo Trump durante una mesa redonda con varios miembros de su gabinete. “Todo el lugar está ardiendo hasta los cimientos, así que nos ocuparemos de eso, eso es más una insurrección que cualquier otra cosa. Es una locura, Portland está loca”. Sin embargo, varios medios de comunicación como CNN y The New York Times revelaron que sus afirmaciones no eran ciertas.