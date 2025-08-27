Trump ordena izar banderas a media asta tras tiroteo en escuela católica de Minneapolis; niños relatan el horror

La ciudad Minneapolis, en el estado de Minnesota, amaneció este miércoles golpeada por la violencia. Un joven armado abrió fuego durante la misa de inicio de clases en la Annunciation Catholic School, dejando un saldo de dos niños muertos —de 8 y 10 años— y 17 personas heridas, entre ellas 14 menores. El ataque ocurrió hacia las 8:30 a. m., cuando el atacante disparó contra las ventanas del templo mientras decenas de estudiantes participaban en la ceremonia religiosa.
El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara, informó que el atacante, identificado como Robin Westman, de 23 años, utilizó un rifle, una escopeta y una pistola. Westman murió dentro de la iglesia por una herida autoinfligida. El FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) están al frente de la investigación y trabajan para determinar el motivo del ataque.