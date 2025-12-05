Donald Trump sorprende con un “Me encanta Colombia” durante el sorteo del Mundial 2026

En la antesala del sorteo de grupos del Mundial 2026, realizado este viernes 5 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió unas breves declaraciones al canal nacional, Noticias RCN, en las que no solo celebró que su país sea sede mayoritaria del torneo, sino que también dejó un guiño directo a los aficionados colombianos: “Me encanta Colombia”.

Conozca: En vivo | Siga aquí el sorteo de los grupos del Mundial 2026

Durante el intercambio, Trump destacó el impacto del evento y aseguró que la Copa del Mundo será “más grande de lo que pensábamos”, al subrayar que se están rompiendo récords históricos en ventas de boletería. “Es un honor recibirla”, dijo a RCN.