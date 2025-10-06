Trump se cansó de Maduro y dio una orden tajante sobre las relaciones con Venezuela, revela NYT

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se cansó de negociar con su par venezolano, Nicolás Maduro, y ordenó este lunes a Richard Grenell, enviado presidencial especial y director ejecutivo del Centro Kennedy, detener todo acercamiento diplomático con el régimen venezolano, allanando así el camino para una posible escalada militar contra los narcotraficantes o el propio gobierno de Maduro.
A través de una llamada, el mandatario estadounidense le pidió a su funcionario suspender las comunicaciones diplomáticas con Maduro, debido a la frustración que dice sentir al ver que este último no quiere entregar el poder voluntariamente y muestra una casi nula intención de combatir el narcotráfico, según reveló el New York Times.