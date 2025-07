Trump pide la renuncia “inmediata” del presidente de la Reserva Federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió públicamente la renuncia inmediata del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, a través de una publicación en su red Truth Social este martes.

Puede leer: Donald Trump prohíbe que la Fed desarrolle una moneda digital

En su mensaje, Trump escribió: “‘Demasiado tarde’ debería renunciar de inmediato”, en una clara crítica al actual líder del banco central.

El comentario estuvo acompañado de un enlace a un artículo de Bloomberg titulado: “Fed Chair Should Be Investigated by Congress, FHFA Head Says” (El presidente de la Fed debería ser investigado por el Congreso, según el director de la FHFA), en el que se informa que el director de la Agencia Federal de Financiamiento para la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés) pidió al Congreso una investigación sobre las actuaciones del presidente de la Fed.

Entérese: Musk amenazó con formar otro partido en EE.UU, ¿quiénes han intentado desafiar el bipartidismo estadounidense?

Trump ha estado aumentando la presión sobre Powell, solicitando que baje las tasas de interés y denunciando el fracaso de la política monetaria de esta.

A principios de esta semana, el mandatario publicó: “Jerome ‘Too Late’ Powell y toda su junta directiva deberían estar avergonzados de sí mismos por permitir que esto le suceda a Estados Unidos”.

Agregó que “tienen uno de los trabajos más fáciles y a la vez más prestigiosos de Estados Unidos, y han fracasado, y siguen fracasando (...) Si hicieran bien su trabajo, nuestro país estaría ahorrando billones de dólares en costos de intereses”.

Al respecto, en una entrevista con CNN, Powell explicó que la Fed habría recortado las tasas en 2025, pero los aranceles de Trump la obligaron a mantenerlas.

Vea también: Musk amenaza con desbancar a congresistas que voten a favor del polémico proyecto de ley de gastos de Trump

Destacó que la mayoría de los funcionarios de la Fed esperan bajar las tasas a finales de este año, pero que esto depende de lo que suceda con la inflación y el mercado laboral.

Así, las previsiones apuntan a que el recorte de tasas en julio en EE. UU. parece improbable y sería difícil de defender para la Fed.

Según CNN, los inversores estiman un 81% de probabilidad de que la Fed mantenga los tipos estables en su reunión del 29 y 30 de julio, según los futuros, en comparación con un 19% de probabilidad de un recorte de un cuarto de punto porcentual.