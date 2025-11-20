Trump planteó utilizar la pena de muerte para seis demócratas que instaron a militares a desobedecer “órdenes ilegales”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó este jueves 20 de noviembre la posibilidad de ejecutar la pena de muerte para seis legisladores demócratas que instaron a los militares a desobedecer “órdenes ilegales” del gobierno.
Trump lanzó la amenaza luego de que un grupo de senadores y representantes demócratas, todos con experiencia militar o en servicios de inteligencia, dijeran en un video publicado el pasado martes que los uniformados “pueden negarse a acatar órdenes ilegales”.