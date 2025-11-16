“Podríamos tener algunas discusiones”: Trump abre la puerta a negociaciones con el régimen de Maduro

Las declaraciones de Trump se producen en medio de una escalada de tensiones en el Caribe, que este fin de semana vino acompañada por el despliegue del portaviones más imponente del mundo , el Gerald R. Ford.

“ Podríamos tener algunas discusiones con Maduro, y ver qué resulta de ello” , dijo Trump a los periodistas en el aeropuerto internacional de Palm Beach, en Florida. “A ellos les gustaría hablar”, añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aludió este domingo a la posibilidad de entablar conversaciones con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro , en medio de su despliegue militar en el Caribe.

La embarcación cuenta con más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves que le proporcionan a los comandantes de combate y a los líderes civiles estadounidenses una mayor capacidad para proyectar poder mediante operaciones sostenidas en el mar.

La gigantesca nave llegó al Caribe luego de haber zarpado el 24 de junio de este año para participar en diferentes operaciones en el océano Atlántico en donde navegó por encima del Círculo Polar Ártico y a través del mar Mediterráneo con múltiples aliados y socios. Su arribo al continente se completó tras cruzar el estrecho de Gibraltar el 4 de noviembre y finalizar la travesía transoceánica.

El Comando Sur de las Fuerzas Navales de EE. UU. ya había anunciado esta semana que la embarcación había entrado en una zona de responsabilidad que abarca América Latina y el Caribe, sin embargo, con este comunicado ya se oficializa la actividad del buque militar en la región.

La confirmación de la presencia del portaaviones listo para combatir a presuntas bandas del narcotráfico se da en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, en la que el presidente Donald Trump le insinuó a la prensa norteamericana desde su avión presidencial que ya tendría una decisión tomada sobre el país sudamericano.