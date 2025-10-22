Trump sube el tono: dice que Petro “es un matón” y que fabrica “muchas drogas”

Las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos no cesan. Este miércoles, en medio de una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Donald Trump arremetió nuevamente contra Gustavo Petro y le envió una advertencia, señalándolo de ser un matón. Le puede interesar: “Sacar a Trump”: las frases más polémicas de entrevista de Petro en la que defendió a Maduro en plena crisis con EE. UU. “Es un matón, está fabricando muchas drogas. Tienen fábricas de cocaína. Será mejor que tenga cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país”, dijo el magnate.

El presidente Trump aseguró agregó a su comentario que “justo hoy hemos detenido todos los pagos dirigidos a Colombia (...). No. Llegamos a un acuerdo, hicimos un arreglo con eso”.

Posteriormente, continuó sus ataques contra el jefe de Estado colombiano, sobre quien expresó que “él es un matón y un tipo malo y ha perjudicado gravemente a su país. A Colombia le está yendo muy mal. Producen cocaína, tienen fábricas de cocaína”. “Cultivan todo tipo de porquerías que son drogas, drogas malas, que entran a los Estados Unidos, pasando generalmente por México”, añadió el mandatario republicano rodeado de varios de sus funcionarios, entre los que se encontraba su secretario de Estado, Marco Rubio.

Finalmente, Donald Trump advirtió al presidente Petro que “será mejor que presten atención o tomaremos acciones muy serias contra él y su país. A lo que él ha llevado a su país es una trampa mortal”. Estas palabras del presidente gringo se suman a las tensiones que han tenido ambos mandatarios en los últimos meses, desde que el republicano volvió al poder. Intercambios en los que Trump lo ha señalado de ser un “líder del narcotráfico” y en los que anunció que suspendería la ayuda económica que ese país entrega a Colombia. De hecho, en una entrevista de Petro con Daniel Coronell el pasado lunes, el mandatario aseguró que “la humanidad tiene una primera salida y es cambiar a Trump, de diversas maneras. Puede ser por el mismo Trump, la más fácil. Si no, sacar a Trump”.