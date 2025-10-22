Trump sube el tono: dice que Petro “es un matón” y que fabrica “muchas drogas”

Las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos no cesan. Este miércoles, en medio de una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Donald Trump arremetió nuevamente contra Gustavo Petro y le envió una advertencia, señalándolo de ser un matón.
“Es un matón, está fabricando muchas drogas. Tienen fábricas de cocaína. Será mejor que tenga cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país”, dijo el magnate.