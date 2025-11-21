Primer cara a cara: Trump y el alcalde Mamdani sorprendieron con reunión cordial y prometieron trabajar por Nueva York

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el alcalde electo de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, prometieron el viernes trabajar juntos tras una reunión en la Casa Blanca en la que se mostraron sonrientes ante las cámaras a pesar de meses de enfrentamientos.
“Vamos a ayudarlo a hacer realidad el sueño de todos: tener una Nueva York fuerte y muy segura”, dijo Trump después de un encuentro en la Oficina Oval que Mamdani describió como “muy productivo” y en el que prometieron trabajar juntos por el futuro de esa ciudad.