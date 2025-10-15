Este sábado 18 de octubre en Medellín será la gran ‘donatón’ de alimentos: así puede ayudar

Medellín volverá a demostrar que es una ciudad solidaria, este sábado 18 de octubre, durante la segunda edición de la Donatón, iniciativa que forma parte de la Alianza Medellín Cero Hambre y que convoca a ciudadanos, empresas y organizaciones a unirse para acompañar a miles de familias que hoy enfrentan inseguridad alimentaria en el Distrito.

La jornada se vivirá en Parques del Río, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m., dentro de la programación de Cultura Parque, que incluye presentaciones musicales, muestras artísticas, oferta gastronómica y espacios para la familia que le darán vida a un propósito común: transformar la realidad de los hogares más vulnerables.

“Es un llamado a la solidaridad, la empatía y la corresponsabilidad. Con cada aporte podemos disminuir las condiciones de inseguridad alimentaria en el Distrito, dar una oportunidad y una esperanza a las familias más vulnerables”, afirmó la secretaria de Inclusión Social y Familia, Luz María Ramírez Correa.