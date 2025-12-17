A salvar vidas: el Hospital San Vicente Fundación invita a la ‘Donatón’ en su sede de Medellín y Rionegro

Históricamente, el último mes del año es un momento donde las donaciones de sangre reducen a raíz de las festividades o los periodos vacacionales, y la demanda aumenta, lo que genera un alto impacto en las reservas de los diferentes centros médicos que necesitan de este insumo vital para atender los procedimientos más complejos. Lea más: En Navidad regale vida: Rionegro busca donantes de sangre para sus bancos Es por eso que hoy miércoles 17 de diciembre, y mañana 18, hay programada una ‘Donatón’ en el Banco de Sangre y el bloque 12 del Hospital San Vicente Fundación, sede Medellín. En la sede de Rionegro se llevará a cabo el viernes 19 de diciembre. De acuerdo con la institución, cada mes se reciben entre 800 y 1.000 donantes, sin embargo, en lo que va de diciembre solo se han reportado cerca de 250, lo que se traduce en una disminución de casi un 75%.

El objetivo de la ‘Donatón’ es invitar a la comunidad a que se acerque a donar lo más pronto posible, y que en las últimas dos semanas de este 2025, con sus aportes, puedan contribuir a cientos de vidas que podrían estar en riesgo. “Hay unos hemocomponentes y unos grupos sanguíneos que requerimos más: O+ y O-, principalmente los glóbulos rojos, ¿por qué necesitamos más este componente y estos tipos de sangre? Porque son los que más se transfunden en situaciones de emergencia y porque la mayoría de la población es grupo O”, dijo Lina María Álvarez Posada, Coordinadora del banco de sangre del Hospital San Vicente Fundación sede Medellín. Entérese: Variedades Toldas JG nació tras un “gran fracaso” en Medellín En diciembre de 2024 hubo 864 donantes, por lo que se espera alcanzar y, si es posible, superar esa cifra en lo que queda del último mes de este año. “El impacto que tienen las donaciones de sangre en nuestros pacientes es importante. Aquellos que llegan con hemorragias graves por accidentes de tránsito, heridas por arma cortopunzante o de fuego, deben ser sometidos a cirugías de alta complejidad, donde sangran mucho, y gracias a la transfusión de sangre es que salvamos esas vidas”, agregó.

Requisitos básicos para donar sangre:

Los requisitos básicos que deben cumplir los donantes y que se estipulan en el comunicado del Hospital San Vicente Fundación, son los siguientes: “Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, estar en buen estado de salud y no haber presentado gripe, malestar general o tomado antibióticos en los últimos 15 días. Quienes tengan tatuajes, piercings, perforaciones o maquillaje permanente deben esperar seis meses, y después de una cirugía mayor se requiere el mismo tiempo de recuperación. Las personas con hipertensión o diabetes pueden donar siempre que su condición esté controlada”.

“En el caso de la diabetes, solo pueden donar quienes se controlan con medicación oral, no con insulina. También se solicita no haber viajado en los últimos cuatro meses a zonas con malaria y evitar procedimientos odontológicos durante los tres días previos. Algunas condiciones pueden impedir que una persona done sangre de manera permanente, como haber tenido cirugías del corazón o padecer enfermedades renales. En el caso de la hepatitis, solo pueden donar quienes tuvieron la enfermedad en la infancia”. Lea también: No hay suficiente sangre en Antioquia para atender a pacientes críticos; anímese a donar y salvar vidas Si usted va a donar sangre, recuerde llegar bien descansado y alimentado, es clave para que el procedimiento sea exitoso. Después, se recomienda hidratación constante y no caminar largas distancias o subir muchas escaleras.

