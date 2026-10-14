Del Canal de Panamá a la selva del Andágueda: dos películas colombianas se estrenan esta semana

Donde comienza el río (2026), de Juan Andrés Arango, e Hijo de tigre y mula (2025), de Annie Canavaggio, películas que presentan una aproximación al retorno a las raíces y a los procesos históricos de América Latina, pronto tendrán sus estrenos en las salas de cine del país. La primera, beneficiaria del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) y producida por Inercia Películas en coproducción con Canadá y Noruega, llegará a las salas de cine colombianas el 15 de octubre, después de su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y de su participación en la Selección Oficial Colombia Viva del Bogotá International Film Festival (BIFF12).

Donde comienza el río cuenta la historia de Yajaira, una joven indígena de 19 años que vive con su hija María, de cinco años, en un barrio de Bogotá. Después de la muerte de su sobrino, decide regresar a la comunidad de la que huyó para proteger a su hija. En el camino hacia el río Andágueda se une Jhon, un joven pandillero de 18 años, en un recorrido que los llevará de la ciudad a la selva.

El tercer largometraje de Juan Andrés Arango, quien también escribió el guion, tuvo su estreno mundial en la sección Centrepiece del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y hace parte de la Selección Oficial Colombia Viva del BIFF12. En el marco del festival tendrá dos funciones: el domingo 11 de octubre, a las 7:30 p.m., en la Cinemateca de Bogotá, y el martes 13 de octubre, a las 5:00 p. m., en Cine Colombia Avenida Chile. Su estreno comercial en Colombia será el 15 de octubre, con distribución de Cineplex. La película es protagonizada por Girleza Duave Cerezo, Juan David Junca Linares, Ana Michell Nama Dumaza y Arlinson Queragama Arias. La producción estuvo a cargo de Paola Andrea Pérez Nieto, María Gracia Turgeon y Annick Blanc. Es una coproducción entre 12PM y Midi La Nuit, de Canadá, e Inercia Películas, de Colombia, con STÆR, de Noruega, como coproductor financiero. El proyecto contó con apoyos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), SODEC Québec, Telefilm Canadá, Sørfond, el Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), L’Atelier de la Cinéfondation del Festival de Cannes y Cine Qua Non Lab. También recibió el Premio DALE! del Foro de Coproducción Europa-América Latina del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Por su parte, Hijo de tigre y mula (2025), de Annie Canavaggio, es un documental de 103 minutos producido entre Panamá y Colombia. La película aborda el proceso que llevó a la firma de los Tratados Torrijos-Carter y a la devolución oficial del control del Canal de Panamá a ese país el 31 de diciembre de 1999. A partir de las negociaciones internacionales lideradas por el general Omar Torrijos, el documental reconstruye el proceso diplomático que condujo a la restitución de la soberanía territorial de Panamá.

Lea también: Parque Fabricato estrenó sala 4DX con 116 sillas en movimiento La película fue escrita por Vicente Ferraz y Annie Canavaggio, con María Neyla Santamaría a cargo de la producción y la producción ejecutiva junto con Canavaggio. La producción estuvo a cargo de Marina Productions, de Panamá, con Milagros Producciones, de Colombia, como coproductora. Hijo de tigre y mula ha participado en diferentes festivales y espacios de exhibición. Tuvo una presentación especial en IFF Panamá 2025 y una premiere internacional en la Selección Oficial del Sheffield DocFest. También hizo parte de la Competencia Centroamericana del Festival Internacional de Cine de Costa Rica, de la Competencia de Ficción del Festival Biarritz Amérique Latine y de las selecciones oficiales de Stockholm’s Latin American Film Festival Panoramica y Trinidad & Tobago Film Festival. En materia de reconocimientos, recibió el Premio Especial del Jurado de la Competencia de Largometraje Documental del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, Cuba, en 2025.

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