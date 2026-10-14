Llega a cine ‘Donde comienza el río’, la película colombiana que pasó por uno de los grandes festivales del mundo

Yajaira tiene 19 años y vive con su hija María en un barrio de Bogotá. Sueña con volver al río, que es el eje de su existencia y de la de su comunidad Emberá, de la que huyó, pero a la que ahora quiere regresar. Ese es el viaje que muestra Donde comienza el río, la película colombiana que llegará a las salas de cine nacionales este jueves.
La cinta, dirigida y escrita por Juan Andrés Arango, se estrenó mundialmente en septiembre, en Centrepiece, una de las secciones del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica, que reúne producciones de todo el mundo con miradas a diferentes culturas y regiones.
Lea también: Cinco películas recomendadas de Fantasmagoría, festival de cine de terror en Medellín
Al igual que en La Playa D.C., que debutó en el Festival de Cannes y fue seleccionada para representar a Colombia en los Premios Óscar, y X-500, que también se estrenó en el TIFF, hace diez años, Arango regresa con una película que se pregunta por la juventud colombiana. Esta vez, la mirada se centra en los jóvenes de una de las 115 comunidades indígenas del país, mientras que sus dos largometrajes anteriores abordaron las experiencias de aquellos que salieron del Pacífico a causa de la guerra.