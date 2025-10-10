El misterioso paradero de María Corina Machado que le ha servido para evadir las redadas del régimen venezolano

María Corina Machado lleva un año y tres meses en la clandestinidad, luego de denunciar el fraude en las elecciones presidenciales que le dieron el tercer mandato continuo al dictador Nicolás Maduro en Venezuela, en julio de 2024. Esta condición fue exaltada por el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, quien señaló que “pese a enfrentar serias amenazas contra su vida, ha permanecido en el país, una elección que ha inspirado a millones”. Su paradero ha sido uno de los secretos mejor guardados por la oposición al régimen de Nicolás Maduro.

La lideresa suele aparecer en videollamadas en diferentes eventos internacionales y entrevistas con los medios de comunicación. El pasado 2 de septiembre, por ejemplo, habló a través de un video que se proyectó durante un acto de la oposición venezolana en un teatro de Ciudad de Panamá. “Falta poco para que Venezuela sea libre, la preparación de ese momento no se para ni un segundo y nada puede detener a un pueblo que ya decidió ser libre y vivir en democracia”, dijo en ese entonces. En las últimas semanas, circuló en redes sociales el rumor, alimentado también por el ministro de Interior, Diosdado Cabello, de que Machado se refugia en la embajada de Estados Unidos. El comentario surgió por la incursión de la Fuerza Naval de EE.UU. en el mar Caribe, cerca de la costa Venezolana, situación que tiene incómodo al régimen. No obstante, la embajada no ha confirmado que ella esté ahí. Por redes sociales han circulado rumores que la ubican también, transitoriamente, en España, Colombia y Canadá, pero sin evidencia.