¿Dónde hay 193.000 cupos universitarios? No cuadran cifras de Mineducación

Fiel a su estilo en contra del sector privado, el mandatario ha sostenido que es mejor financiar la creación de cupos en instituciones de educación superior públicas, por medio de subsidios a la oferta, porque así habrán más que si se le dan recursos a los otros programas. No obstante, las promesas y datos que da por sentados están lejos de ser una realidad, según las cuentas de su Ministerio de Educación.

Más allá de la diferencia de 43.000 cupos entre los datos que entrega uno y otro, lo cierto es que el sector educación está, por decir lo menos, biche. Y, por decir lo más, en ceros. Según datos del ministerio recopilados por el ingeniero industrial y profesor universitario Jaime García, hasta ahora no se ha creado ningún cupo.

Por lo tanto, y como es el único terminado de los 60, al sol de hoy no se ha creado ni un cupo nuevo, contrario a lo que sostienen con orgullo Petro y Rojas.

Lo curioso de esos planes, es que solo uno está terminado, pues está reseñado con un avance del 100 %: fue la adquisición de un inmueble y la adecuación para la ampliación de la infraestructura administrativa de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá. Es decir que fue una ampliación y no una sede nueva, por lo cual el número de cupos proyectados es de cero.

Cuando el ministro y el presidente dan por hecho la creación de cupos, lo lógico sería que esos puestos fueran una realidad y que hay estudiantes accediendo a la educación pública. Pero no es así.

De ambas esperan tener 3280 puestos . Nueve son ampliaciones de las que proyectan 5.621 cupos . Tres de estas tienen un grado de ejecución, que son la de la subsede Sibundoy, municipio de Colón, del Instituto Tecnológico del Putumayo (8 %); la de la ampliación de la infraestructura administrativa de la Universidad Pedagógica, reseñada anteriormente como la única terminada y que no tiene cupos nuevos proyectados, y la de la infraestructura física de la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander (98 %).

De las cuatro, esperan tener 9.061 cupos. Diez son dotaciones de las que planean tener 8.896 cupos. Sin embargo, no más dos están en ejecución: las de los laboratorios del centro para la investigación, innovación y desarrollo de la Institución Universitaria Digital de Antioquia (38 %) y las de los ambientes de aprendizaje para la educación híbrida y a distancia de las diferentes sedes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (0,01 %).

Según el ministerio, con la restauración de Bellas Artes en Barranquilla esperan tener 404 puestos nuevos, pero el profesor Jaime García, quien además vive en la capital del Atlántico, señala que esas obras “llevan cinco años y es un inmueble patrimonial, por lo cual no se puede ampliar ni modificar. Entonces esos cupos no pueden ser nuevos y se trataría es de una restauración”.

Las demás se encuentran en las fases previas, que son papeleo, permisos y revisiones. O sea, en las que no se mueve cemento y ladrillos, sino lapiceros y papeles.

Lo anterior quiere decir que el 81,6 % de los proyectos (49) están aún en veremos y no se han movido hacia concretar esos planes. Cifras que dejan ver que con el presidente Petro eso de que el dicho al hecho hay más que mucho trecho.

“Los cupos universitarios no es solo crear infraestructura, porque las sedes necesitan contratación y formación de profesores, pero sobre eso no están haciendo nada. Si se construyen nuevas sedes, pero no se miran qué programas se van a meter y el recurso humano que se necesita, la promesa se está quedando en cemento”, puntuliza García.

EL COLOMBIANO buscó al Ministerio de Educación para conocer si las cifras entregadas en respuesta al derecho de petición tenían alguna actualización. En la respuesta enviada señalaron que entre 2023 y 2025 han hecho 62 estudios y diseños y han gestionado 30 lotes (cuatro sedes); así mismo, que actualmente hay 128 proyectos en marcha, de los cuales 36 están en ejecución, 11 en contratación, 69 en estructuración técnica avanzada y 12 finalizados, pero no especificaron si con esas entregas se generaron nuevos cupos universitarios e incluyeron tres inmuebles entregados (entre los que hay una residencia para la Universidad del Magdalena).

(lea la respuesta completa del ministerio):