Desfile Victoria´s Secret: dónde y a qué hora ver las presentaciones de Karol G, Daniella Álvarez y Valentina Castro

Este año vuelve uno de los desfiles más virales del mundo con un formato que mezcla moda con música y diversidad. El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se llevará a cabo en Nueva York y tendrá presencia de tres colombianas.

La primera colombiana en ser confirmada dentro de las protagonistas del desfile de la reconocida marca de lencería es Karol G, quien hará parte del cartel musical del desfile.

La Bichota se encargará de la parte musical del evento junto al grupo surcoreano Twice y las estadounidenses Madison Beer y la rapera Missy Ellliot. “Dijimos que este año iríamos a lo grande, y lo decíamos en serio. Karol G, bienvenida al escenario del Victoria’s Secret Fashion Show”, fue el mensaje con el que la marca de lencería anunció la presencia de la antioqueña.

Valentina Castro será la segunda colombiana que hará presencia en el desfile de la marca de ropa interior. La modelo tumaqueña que desde pequeña aprendió el oficio de hacer trenzas en su tierra natal ya ha llevado su belleza y su talento a las pasarelas más famosas del mundo como el desfile de Louis Vuitton en París.

Aunque su presencia en el listado de modelos se dio a conocer por páginas de fanáticos y medios especializados, Valentina compartió un video en su cuenta de Instagram en el que relató la emoción con la que viajó a Nueva York para el casting. “Estoy muy emocionada, muy feliz, muy contenta. Gracias a Dios, es una oportunidad muy grande... con el solo hecho de estar, estoy muy feliz y agradecida”, expresó en su publicación.